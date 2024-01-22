Сидоров Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Сидоров Михаил Афанасьевич

Мать: (Сидорова) Екатерина Никифоровна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова (Кочанова) Алёна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидорова (Кочанова) Алёна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидорова (Кочанова) Алёна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидорова (Кочанова) Алёна Тимофеевна

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