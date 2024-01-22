Сидоров Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939