Сидорова (Кочанова) Алёна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Кочанова) Алёна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Федор Михайлович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Федор Михайлович

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