Трусова (Сидорова) Ефросинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусова (Сидорова) Ефросинья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1915

Дата смерти

08.12.1983

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

1939 г.р.
1948 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1915

Отец: Сидоров Михаил Афанасьевич

Мать: (Сидорова) Екатерина Никифоровна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трусов Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трусов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
29.03.1939

Дочь: Свирина (Трусова) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Трусов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
14.02.1948

Сын: Трусов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Трусов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
14.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трусов Михаил Васильевич

Смерть
08.12.1983

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