Трусова (Сидорова) Ефросинья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1915
Дата смерти08.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1915
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трусов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1939
Дочь: Свирина (Трусова) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Трусов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
14.02.1948
Отец ребёнка: Трусов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
14.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трусов Михаил Васильевич
Смерть
08.12.1983