Свирина (Трусова) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1939
Дата смерти01.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1939
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.12.2019