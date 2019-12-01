Свирина (Трусова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свирина (Трусова) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1939

Дата смерти

01.12.2019

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1939

Отец: Трусов Михаил Васильевич

Мать: Трусова (Сидорова) Ефросинья Михайловна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.12.2019

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