Трусов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрусов Михаил Васильевич

Трусов Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

1939 г.р.
1948 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трусова (Сидорова) Ефросинья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трусова (Сидорова) Ефросинья Михайловна

Рождение ребёнка
29.03.1939

Дочь: Свирина (Трусова) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Трусова (Сидорова) Ефросинья Михайловна

Рождение ребёнка
14.02.1948

Сын: Трусов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Трусова (Сидорова) Ефросинья Михайловна

Рождение ребёнка
14.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трусова (Сидорова) Ефросинья Михайловна

Смерть
1981

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