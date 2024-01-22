Трусов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трусова (Сидорова) Ефросинья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1939
Дочь: Свирина (Трусова) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Трусова (Сидорова) Ефросинья Михайловна
Рождение ребёнка
14.02.1948
Мать ребёнка: Трусова (Сидорова) Ефросинья Михайловна
Рождение ребёнка
14.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трусова (Сидорова) Ефросинья Михайловна
Смерть
1981