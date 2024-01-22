Сидоров Пётр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Пётр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1914

Дата смерти

05.03.1981

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1914

Отец: Сидоров Михаил Афанасьевич

Мать: (Сидорова) Екатерина Никифоровна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сидорова) Александра Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сидорова) Александра Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сидорова) Александра Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сидорова) Александра Герасимовна

Рождение ребёнка
05.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сидорова) Александра Герасимовна

Смерть
05.03.1981

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