(Сидорова) Фёкла Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1870
Дочь: (Сидорова) Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Сидорова) Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
03.10.1874
Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Юдина (Сидорова) Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
?.10.1877
Дочь: (Сидорова) Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
21.10.1883
Сын: Сидоров Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Андреевич