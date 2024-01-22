(Сидорова) Фёкла Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сидорова) Фёкла Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
01.01.1870

Дочь: (Сидорова) Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Сидорова) Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
03.10.1874

Сын: Сидоров Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Юдина (Сидорова) Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
?.10.1877

Дочь: (Сидорова) Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
21.10.1883

Сын: Сидоров Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Андреевич

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