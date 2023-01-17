Лебедев Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения21.03.1889
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1889
Бракосочетание
20.02.1910
Рождение ребёнка
21.11.1910
Дочь: Чечулина Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Лебедева Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
19.04.1912
Сын: Лебедев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Лебедева Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
28.11.1913
Сын: Лебедев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Лебедева Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Лебедева Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Лебедева Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
26.03.1932
Дочь: Косаурова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Лебедева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
06.02.1939
Дочь: Одинцова Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Лебедева Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Анна Андреевна
Смерть
1980
Похороны
Неизвестно