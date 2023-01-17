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Лебедев Николай Александрович

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Место рождения

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

21.03.1889

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1889

Отец: Лебедев Александр Григорьевич

Мать: Лебедева Екатерина Ефимовна

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
20.02.1910

Жена: Лебедева Ольга Михайловна

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.11.1910

Дочь: Чечулина Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Лебедева Ольга Михайловна

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.04.1912

Сын: Лебедев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Лебедева Ольга Михайловна

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.11.1913

Сын: Лебедев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Лебедева Ольга Михайловна

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Лебедев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Лебедева Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Лебедева Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
26.03.1932

Дочь: Косаурова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Лебедева Анна Андреевна

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.02.1939

Дочь: Одинцова Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Лебедева Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Анна Андреевна

Смерть
1980
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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