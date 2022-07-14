Лебедев Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Александр Григорьевич

Лебедев Александр Григорьевич

Место рождения

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Григорий Ипполитович

Мать: Наталья Андреевна

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
08.02.1886

Жена: Лебедева Екатерина Ефимовна

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.03.1889

Сын: Лебедев Николай Александрович

Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Ефимовна

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.