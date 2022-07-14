Лебедев Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Григорий Ипполитович
Мать: Наталья Андреевна
Бракосочетание
08.02.1886
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.03.1889
Сын: Лебедев Николай Александрович
Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Ефимовна
Смерть
Неизвестно