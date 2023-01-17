Лебедева Екатерина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Ефим Стефанов
Мать: Матрона Ивановна
Бракосочетание
08.02.1886
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.03.1889
Сын: Лебедев Николай Александрович
Отец ребёнка: Лебедев Александр Григорьевич
Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно