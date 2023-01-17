Лебедева Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Екатерина Ефимовна

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Место рождения

Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Ефим Стефанов

Мать: Матрона Ивановна

Дуплениха, Кологривская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
08.02.1886

Муж: Лебедев Александр Григорьевич

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.03.1889

Сын: Лебедев Николай Александрович

Отец ребёнка: Лебедев Александр Григорьевич

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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