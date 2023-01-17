Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Ипполитович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Лебедев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Ипполитович
Рождение ребёнка
?.05.1873
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Ипполитович
Рождение ребёнка
?.10.1875
Дочь: Александра Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Ипполитович
Смерть
Неизвестно