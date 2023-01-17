Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Ипполитович

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Лебедев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Ипполитович

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
?.05.1873

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Ипполитович

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
?.10.1875

Дочь: Александра Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Ипполитович

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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