Лебедева (Шаблова) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиМежду 1928 и 1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1910
Рождение ребёнка
21.11.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Николай Александрович
Рождение ребёнка
19.04.1912
Сын: Лебедев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Лебедев Николай Александрович
Рождение ребёнка
28.11.1913
Сын: Лебедев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Лебедев Николай Александрович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Лебедев Николай Александрович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Лебедева) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Лебедев Николай Александрович
Смерть
Между 1928 и 1929