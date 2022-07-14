Лебедева (Шаблова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Шаблова) Ольга Михайловна

Место рождения

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Между 1928 и 1929

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
20.02.1910

Муж: Лебедев Николай Александрович

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.11.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Николай Александрович

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.04.1912

Сын: Лебедев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Лебедев Николай Александрович

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.11.1913

Сын: Лебедев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Лебедев Николай Александрович

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Лебедев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Лебедев Николай Александрович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Лебедева) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Александрович

Смерть
Между 1928 и 1929
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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