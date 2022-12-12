Лебедева (Веселова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Веселова) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1903

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1903

Отец: Веселов Андрей Степанович

Мать: Веселова Хиония Евсигниевна

Рождение ребёнка
26.03.1932

Дочь: Косаурова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Александрович

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.02.1939

Дочь: Одинцова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Николай Александрович

Смерть
1985
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