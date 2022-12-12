Лебедева (Веселова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1903
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1903
Рождение ребёнка
26.03.1932
Дочь: Косаурова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Лебедев Николай Александрович
Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.02.1939
Дочь: Одинцова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Лебедев Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985