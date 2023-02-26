Киргизова Анна Михайлова
Место рожденияд.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Михаил Андреев
Мать: ?
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.10.1895
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1896
Сын: Киргизов Иван ст
Отец ребёнка: Киргизов Иосиф Андреев
Рождение ребёнка
13.11.1897
Отец ребёнка: Киргизов Иосиф Андреев
Рождение ребёнка
?.02.1899
Сын: Киргизов Иоанн ст
Отец ребёнка: Киргизов Иосиф Андреев
Рождение ребёнка
08.01.1900
Отец ребёнка: Киргизов Иосиф Андреев
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Киргизов Иосиф Андреев
Рождение ребёнка
20.02.1906
Дочь: Евдокия Иосифова
Отец ребёнка: Киргизов Иосиф Андреев
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно