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Киргизова Анна Михайлова

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Место рождения

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Михаил Андреев

Мать: ?

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.10.1895

Муж: Киргизов Иосиф Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1896

Сын: Киргизов Иван ст

Отец ребёнка: Киргизов Иосиф Андреев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1897

Сын: Киргизов Михаил Иосифов

Отец ребёнка: Киргизов Иосиф Андреев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.02.1899

Сын: Киргизов Иоанн ст

Отец ребёнка: Киргизов Иосиф Андреев

Рождение ребёнка
08.01.1900

Сын: Киргизов Иван Иосифов

Отец ребёнка: Киргизов Иосиф Андреев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Киргизов Пётр Иосифов

Отец ребёнка: Киргизов Иосиф Андреев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1906

Дочь: Евдокия Иосифова

Отец ребёнка: Киргизов Иосиф Андреев

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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