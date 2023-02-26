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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Михаил Андреев
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Михаил Андреев
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Киргизова Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Андреев
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1888
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Рождение ребёнка
До 1896
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Андреев
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.