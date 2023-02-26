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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Лакезин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Андреев

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лакезин Иродион Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Андреев

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Киргизова Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Андреев

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1888

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Андреев

Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Андреев

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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