Лакезин Иван Михайлов
Место рожденияд.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1861
Отец: Михаил Андреев
Мать: ?
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1887
Жена: Лакезина Марфа Федотова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1888
Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова
сельцо Сиротино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1890
Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1892
Сын: Лакезин Фёдор ст.
Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1893
Сын: Лакезин Павел Иванов
Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Александра Иоаннова
Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова
Рождение ребёнка
02.03.1896
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1898
Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова
сельцо Сиротина Пустошь Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1900
Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1902
Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1903
Сын: Лакезин Константин Иванов
Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1906
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1908
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно