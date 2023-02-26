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Лакезин Иван Михайлов

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Место рождения

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Михаил Андреев

Мать: ?

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1887

Жена: Лакезина Марфа Федотова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1888

Сын: Лакезин Александр ст.

Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова

сельцо Сиротино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1890

Сын: Лакезин Евфимий Иоаннов

Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1892

Сын: Лакезин Фёдор ст.

Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1893

Сын: Лакезин Павел Иванов

Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Александра Иоаннова

Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова

Рождение ребёнка
02.03.1896

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1898

Сын: Лакезин Фёдор Иоаннов

Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова

сельцо Сиротина Пустошь Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1900

Сын: Лакезин Александр Иванов

Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1902

Сын: Лакезин Василий Иванов

Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1903

Сын: Лакезин Константин Иванов

Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1906

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1908

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Лакезина Марфа Федотова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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