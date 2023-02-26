Михаил Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти13.10.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: ?
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: ?
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Киргизова Анна Михайлова
Мать ребёнка: ?
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.10.1873
д.Сиротина Пустошь Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1888
Дочь: Александра Михайлова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1896
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: ?
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.