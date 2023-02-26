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Михаил Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

13.10.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Лакезин Иван Михайлов

Мать ребёнка: ?

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лакезин Иродион Михайлов

Мать ребёнка: ?

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Киргизова Анна Михайлова

Мать ребёнка: ?

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.10.1873
д.Сиротина Пустошь Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1888

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: ?

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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