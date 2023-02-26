Иван Михайлов
Место рожденияд.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896
Отец: Михаил Андреев
Мать: ?
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1911
Сын: Сергей Иванов
Мать ребёнка: Марфа Фёдорова
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1915
Сын: Павел Иванов
Мать ребёнка: Марфа Фёдорова
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Фёдорова
Смерть
Неизвестно