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Иван Михайлов

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Место рождения

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

Жена

До 1896 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896

Отец: Михаил Андреев

Мать: ?

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1911

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: Марфа Фёдорова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1915

Сын: Павел Иванов

Мать ребёнка: Марфа Фёдорова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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