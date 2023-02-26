Марфа Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.03.1911
Сын: Сергей Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1915
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно