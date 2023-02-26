Марфа Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

До 1896 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
19.03.1911

Сын: Сергей Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1915

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно
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