Лакезина (Новикова) Марфа Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лакезина (Новикова) Марфа Федотова

Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.06.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1871

Отец: Новиков Федот Ефремов

Мать: Новикова Дария Тимофеева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1887

Муж: Лакезин Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1888

Сын: Лакезин Александр ст.

Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
20.01.1890

Сын: Лакезин Евфимий Иоаннов

Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
10.02.1892

Сын: Лакезин Фёдор ст.

Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
01.10.1893

Сын: Лакезин Павел Иванов

Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: (Лакезина) Александра Иоаннова

Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
02.03.1896

Дочь: (Лакезина) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
23.01.1898

Сын: Лакезин Фёдор Иоаннов

Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
08.03.1900

Сын: Лакезин Александр Иванов

Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
07.03.1902

Сын: Лакезин Василий Иванов

Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
26.12.1903

Сын: Лакезин Константин Иванов

Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
11.06.1906

Дочь: (Лакезина) Анна Иванова

Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
11.11.1908

Дочь: (Лакезина) Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно

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