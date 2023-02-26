Лакезина (Новикова) Марфа Федотова
Место рождения
Дата рождения02.06.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1871
Отец: Новиков Федот Ефремов
Мать: Новикова Дария Тимофеева
Бракосочетание
06.02.1887
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1888
Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
20.01.1890
Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
10.02.1892
Сын: Лакезин Фёдор ст.
Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
01.10.1893
Сын: Лакезин Павел Иванов
Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: (Лакезина) Александра Иоаннова
Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
02.03.1896
Дочь: (Лакезина) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
23.01.1898
Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
08.03.1900
Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
07.03.1902
Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
26.12.1903
Сын: Лакезин Константин Иванов
Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
11.06.1906
Дочь: (Лакезина) Анна Иванова
Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
11.11.1908
Дочь: (Лакезина) Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Лакезин Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно