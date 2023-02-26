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Новикова Дария Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Федот Ефремов

Рождение ребёнка
02.06.1871

Дочь: Лакезина (Новикова) Марфа Федотова

Отец ребёнка: Новиков Федот Ефремов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1873

Сын: Новиков Антоний Федотов

Отец ребёнка: Новиков Федот Ефремов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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