Новикова Дария Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1871
Дочь: Лакезина (Новикова) Марфа Федотова
Отец ребёнка: Новиков Федот Ефремов
Рождение ребёнка
06.07.1873
Отец ребёнка: Новиков Федот Ефремов
Смерть
Неизвестно