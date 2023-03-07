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Киргизов Михаил Иосифов

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Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.11.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1897

Отец: Киргизов Иосиф Андреев

Мать: Киргизова Анна Михайлова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Киргизов Александр Михайлович

Мать ребёнка: ?

д.Титовщина Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Киргизов Василий Михайлович

Мать ребёнка: ?

д.Титовщина Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно
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