Киргизов Михаил Иосифов
Место рождения
Дата рождения13.11.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1897
Отец: Киргизов Иосиф Андреев
Мать: Киргизова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1919
Сын: Киргизов Александр Михайлович
Мать ребёнка: ?
д.Титовщина Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Киргизов Василий Михайлович
Мать ребёнка: ?
д.Титовщина Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно