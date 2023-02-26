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Киргизов Александр Михайлович

Место рождения

д.Титовщина Демидовского р-на Смоленской обл.

Дата рождения

1919

Дата смерти

29.11.1942

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Жена

Около 1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Киргизов Михаил Иосифов

Мать: ?

д.Титовщина Демидовского р-на Смоленской обл.
Военная служба
1942
ст. лейтенант
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киргизова Любовь Ильинична

Смерть
29.11.1942
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Урдом
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