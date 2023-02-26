Киргизов Александр Михайлович
Место рожденияд.Титовщина Демидовского р-на Смоленской обл.
Дата рождения1919
Дата смерти29.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Киргизов Михаил Иосифов
Мать: ?
д.Титовщина Демидовского р-на Смоленской обл.
Военная служба
1942
ст. лейтенант
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.1942
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Калининская обл., Молодотудский р-н, д. Урдом