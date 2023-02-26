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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Киргизов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Киргизов Михаил Иосифов
д.Титовщина Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Киргизов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Киргизов Михаил Иосифов
д.Титовщина Демидовского р-на Смоленской обл.