? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Киргизов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Киргизов Михаил Иосифов

д.Титовщина Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Киргизов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Киргизов Михаил Иосифов

д.Титовщина Демидовского р-на Смоленской обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close