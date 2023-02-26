Киргизов Василий Михайлович
Место рожденияд.Титовщина Демидовского р-на Смоленской обл.
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Киргизов Михаил Иосифов
Мать: ?
д.Титовщина Демидовского р-на Смоленской обл.
Военная служба
1942
гв. мл. сержант
Военная награда
27.07.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
02.11.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно