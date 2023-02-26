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Киргизов Василий Михайлович

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Место рождения

д.Титовщина Демидовского р-на Смоленской обл.

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Киргизов Михаил Иосифов

Мать: ?

д.Титовщина Демидовского р-на Смоленской обл.
Военная служба
1942
гв. мл. сержант
Военная награда
27.07.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
02.11.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно
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