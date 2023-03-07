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Киргизов Иосиф Андреев

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Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Андрей Прокопов

Мать: Устина Фёдорова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.10.1895

Жена: Киргизова Анна Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1896

Сын: Киргизов Иван ст

Мать ребёнка: Киргизова Анна Михайлова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1897

Сын: Киргизов Михаил Иосифов

Мать ребёнка: Киргизова Анна Михайлова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.02.1899

Сын: Киргизов Иоанн ст

Мать ребёнка: Киргизова Анна Михайлова

Рождение ребёнка
08.01.1900

Сын: Киргизов Иван Иосифов

Мать ребёнка: Киргизова Анна Михайлова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Киргизов Пётр Иосифов

Мать ребёнка: Киргизова Анна Михайлова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1906

Дочь: Евдокия Иосифова

Мать ребёнка: Киргизова Анна Михайлова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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