Киргизов Иосиф Андреев
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Андрей Прокопов
Мать: Устина Фёдорова
Бракосочетание
11.10.1895
Жена: Киргизова Анна Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1896
Сын: Киргизов Иван ст
Мать ребёнка: Киргизова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
13.11.1897
Мать ребёнка: Киргизова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
?.02.1899
Сын: Киргизов Иоанн ст
Мать ребёнка: Киргизова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
08.01.1900
Мать ребёнка: Киргизова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Киргизова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
20.02.1906
Дочь: Евдокия Иосифова
Мать ребёнка: Киргизова Анна Михайлова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно