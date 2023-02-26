Устина Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Андрей Прокопов
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Андрей Прокопов
Рождение ребёнка
29.05.1871
Сын: Устин Андреев
Отец ребёнка: Андрей Прокопов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1874
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей Прокопов
Рождение ребёнка
31.12.1876
Дочь: Домника Андреева
Отец ребёнка: Андрей Прокопов
Рождение ребёнка
01.09.1879
Дочь: Самсонова Елизавета Андреева
Отец ребёнка: Андрей Прокопов
Рождение ребёнка
25.06.1882
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Андрей Прокопов
Рождение ребёнка
29.01.1885
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Прокопов
Рождение ребёнка
13.06.1887
Дочь: Агрипина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Прокопов
Смерть
Неизвестно