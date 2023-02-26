Устина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устина Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Киргизов Иосиф Андреев

Отец ребёнка: Андрей Прокопов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Прокопкин Максим Андреев

Отец ребёнка: Андрей Прокопов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1871

Сын: Устин Андреев

Отец ребёнка: Андрей Прокопов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1874

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей Прокопов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1876

Дочь: Домника Андреева

Отец ребёнка: Андрей Прокопов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.09.1879

Дочь: Самсонова Елизавета Андреева

Отец ребёнка: Андрей Прокопов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.06.1882

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Андрей Прокопов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1885

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Прокопов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1887

Дочь: Агрипина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Прокопов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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