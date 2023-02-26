Самсонова Елизавета Андреева
Место рождения
Дата рождения01.09.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1879
Отец: Андрей Прокопов
Мать: Устина Фёдорова
Бракосочетание
14.01.1902
Муж: Самсонов Иван Леонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1902
Отец ребёнка: Самсонов Иван Леонов
Рождение ребёнка
16.09.1904
Отец ребёнка: Самсонов Иван Леонов
Рождение ребёнка
31.08.1906
Дочь: (Самсонова) Вера Иванова
Отец ребёнка: Самсонов Иван Леонов
Смерть
Неизвестно