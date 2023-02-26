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Самсонова Елизавета Андреева

Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.09.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1879

Отец: Андрей Прокопов

Мать: Устина Фёдорова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.01.1902

Муж: Самсонов Иван Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1902

Сын: Самсонов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Самсонов Иван Леонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.09.1904

Сын: Самсонов Стефан Иоаннов

Отец ребёнка: Самсонов Иван Леонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.08.1906

Дочь: (Самсонова) Вера Иванова

Отец ребёнка: Самсонов Иван Леонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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