Прокопкин Максим Андреев
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Андрей Прокопов
Мать: Устина Фёдорова
Бракосочетание
31.01.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1901
Сын: Прокопкин Сергей Максимов
Мать ребёнка: Прокопкина Ефросиния Прохорова
Рождение ребёнка
15.02.1903
Мать ребёнка: Прокопкина Ефросиния Прохорова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1905
Сын: Прокопкин Тимофей Максимов
Мать ребёнка: Прокопкина Ефросиния Прохорова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1908
Мать ребёнка: Прокопкина Ефросиния Прохорова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1912
Сын: Прокопкин Василий Максимов
Мать ребёнка: Прокопкина Ефросиния Прохорова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1914
Дочь: Анна Максимова
Мать ребёнка: Прокопкина Ефросиния Прохорова
Смерть
Неизвестно