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Прокопкин Максим Андреев

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Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Андрей Прокопов

Мать: Устина Фёдорова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1900

Жена: Прокопкина Ефросиния Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1901

Сын: Прокопкин Сергей Максимов

Мать ребёнка: Прокопкина Ефросиния Прохорова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1903

Сын: Прокопкин Фёдор Максимов

Мать ребёнка: Прокопкина Ефросиния Прохорова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1905

Сын: Прокопкин Тимофей Максимов

Мать ребёнка: Прокопкина Ефросиния Прохорова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1908

Сын: Прокопкин Роман Максимов

Мать ребёнка: Прокопкина Ефросиния Прохорова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1912

Сын: Прокопкин Василий Максимов

Мать ребёнка: Прокопкина Ефросиния Прохорова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1914

Дочь: Анна Максимова

Мать ребёнка: Прокопкина Ефросиния Прохорова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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