Прокопкина Ефросиния Прохорова
Место рождения
Дата рождения22.06.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1883
Отец: Прохор Гаврилов
Мать: Евдокия (Семёнова)
Бракосочетание
31.01.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1901
Сын: Прокопкин Сергей Максимов
Отец ребёнка: Прокопкин Максим Андреев
Рождение ребёнка
15.02.1903
Отец ребёнка: Прокопкин Максим Андреев
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1905
Сын: Прокопкин Тимофей Максимов
Отец ребёнка: Прокопкин Максим Андреев
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1908
Отец ребёнка: Прокопкин Максим Андреев
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1912
Сын: Прокопкин Василий Максимов
Отец ребёнка: Прокопкин Максим Андреев
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1914
Дочь: Анна Максимова
Отец ребёнка: Прокопкин Максим Андреев
Смерть
Неизвестно