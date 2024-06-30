Мифтахова (Динмухамедова) Минлебика
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1915
Дата смерти11.11.1984
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1915
Отец: Динмухамед Зайнулла улы
Мать: Гайша Садык кызы
Рождение ребёнка
1937
Сын: Мифтахов Гайнетдин
Отец ребёнка: Мифтахов Фаттах
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мифтахов Фаттах
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Тимуршина (Мифтахова) Гульнурый
Отец ребёнка: Мифтахов Фаттах
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мифтахов Фаттах
Рождение ребёнка
1954
Сын: Мифтахов Ильгизар
Отец ребёнка: Мифтахов Фаттах
Смерть
11.11.1984