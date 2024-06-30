Мифтахова (Динмухамедова) Минлебика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мифтахова (Динмухамедова) Минлебика

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1915

Дата смерти

11.11.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1915

Отец: Динмухамед Зайнулла улы

Мать: Гайша Садык кызы

Рождение ребёнка
1937

Сын: Мифтахов Гайнетдин

Отец ребёнка: Мифтахов Фаттах

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мифтахов Фаттах

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Тимуршина (Мифтахова) Гульнурый

Отец ребёнка: Мифтахов Фаттах

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мифтахов Фаттах

Рождение ребёнка
1954

Сын: Мифтахов Ильгизар

Отец ребёнка: Мифтахов Фаттах

Смерть
11.11.1984

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