Тимуршина (Мифтахова) Гульнурый
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимуршин Тахир
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимуршин Тахир
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимуршин Тахир
Смерть
2001