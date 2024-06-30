Тимуршина (Мифтахова) Гульнурый — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимуршина (Мифтахова) Гульнурый

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1943 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Мифтахов Фаттах

Мать: Мифтахова (Динмухамедова) Минлебика

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимуршин Тахир

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимуршин Тахир

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимуршин Тахир

Смерть
2001

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