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Мифтахов Фаттах

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1913

Дата смерти

09.11.1996

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1913

Отец: Фатхуллин Мифтахетдин

Мать: Фатхуллина (Каримова) Таифа

Место жительства
Неизвестно
Малые Меретяки, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1937

Сын: Мифтахов Гайнетдин

Мать ребёнка: Мифтахова (Динмухамедова) Минлебика

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтахова (Динмухамедова) Минлебика

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Тимуршина (Мифтахова) Гульнурый

Мать ребёнка: Мифтахова (Динмухамедова) Минлебика

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтахова (Динмухамедова) Минлебика

Рождение ребёнка
1954

Сын: Мифтахов Ильгизар

Мать ребёнка: Мифтахова (Динмухамедова) Минлебика

Смерть
09.11.1996
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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