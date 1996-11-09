Мифтахов Фаттах
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1913
Дата смерти09.11.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1913
Отец: Фатхуллин Мифтахетдин
Место жительства
Неизвестно
Малые Меретяки, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1937
Сын: Мифтахов Гайнетдин
Мать ребёнка: Мифтахова (Динмухамедова) Минлебика
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мифтахова (Динмухамедова) Минлебика
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Тимуршина (Мифтахова) Гульнурый
Мать ребёнка: Мифтахова (Динмухамедова) Минлебика
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мифтахова (Динмухамедова) Минлебика
Рождение ребёнка
1954
Сын: Мифтахов Ильгизар
Мать ребёнка: Мифтахова (Динмухамедова) Минлебика
Смерть
09.11.1996
Причина смерти: Естественная смерть/старость