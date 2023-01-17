деревня Малые Меретяки, деревня Малые Меретяки, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Малые Меретяки

Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Лаишевский уезд
1077Малые Меретяки (Бичурино), д. каз.при рч. Нырсе.714237566Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Карабояновская волость
429. М. Меретяки (Бичурино), деревня бывшая государственная, при речке Нырсе, дворов 29, жителей 197, мечеть

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Лаишевский уезд, Ключищинская волость
Меретяки Малые, Ключищинскойтатары347
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Тюлячинский район
189266Малые Меретякидеревня55°44'50°18'N-39-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Тюлячинский муниципальный район, Большенырсинское сельское поселение
92656418111д Малые Меретякидеревня
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