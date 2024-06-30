Мифтахов Ильгизар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мифтахов Ильгизар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.
1983 г.р.
1986 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Мифтахов Фаттах

Мать: Мифтахова (Динмухамедова) Минлебика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мифтахова Халида

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтахова Халида

Рождение ребёнка
1978

Сын: Мифтахов Альфред

Мать ребёнка: Мифтахова Халида

Рождение ребёнка
1983

Сын: Мифтахов Алмаз

Мать ребёнка: Мифтахова Халида

Рождение ребёнка
1986

Сын: Мифтахов Ильназ

Мать ребёнка: Мифтахова Халида

Смерть
1996

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