Мифтахов Ильгизар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мифтахова Халида
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мифтахова Халида
Рождение ребёнка
1978
Сын: Мифтахов Альфред
Мать ребёнка: Мифтахова Халида
Рождение ребёнка
1983
Сын: Мифтахов Алмаз
Мать ребёнка: Мифтахова Халида
Рождение ребёнка
1986
Сын: Мифтахов Ильназ
Мать ребёнка: Мифтахова Халида
Смерть
1996