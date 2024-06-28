Фатхуллина (Каримова) Таифа
Место рожденияРТ Тюлячинский район Тюлязи
Дата рождения1882
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мифтахов Сиразетдин
Отец ребёнка: Фатхуллин Мифтахетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мифтахов Зенгерей
Отец ребёнка: Фатхуллин Мифтахетдин
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Галиахметова (Мифтахова) Гайша
Отец ребёнка: Фатхуллин Мифтахетдин
Рождение ребёнка
13.01.1913
Сын: Мифтахов Фаттах
Отец ребёнка: Фатхуллин Мифтахетдин
Рождение ребёнка
02.02.1919
Сын: Мифтахов Фарзи
Отец ребёнка: Фатхуллин Мифтахетдин
Рождение ребёнка
25.07.1924
Сын: Мифтахов Хайртдин
Отец ребёнка: Фатхуллин Мифтахетдин
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Фатхуллин Мифтахетдин
Смерть
1968