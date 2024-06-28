Фатхуллина (Каримова) Таифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФатхуллина (Каримова) Таифа

Фатхуллина (Каримова) Таифа

Место рождения

РТ Тюлячинский район Тюлязи

Дата рождения

1882

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мифтахов Сиразетдин

Отец ребёнка: Фатхуллин Мифтахетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мифтахов Зенгерей

Отец ребёнка: Фатхуллин Мифтахетдин

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Галиахметова (Мифтахова) Гайша

Отец ребёнка: Фатхуллин Мифтахетдин

Рождение ребёнка
13.01.1913

Сын: Мифтахов Фаттах

Отец ребёнка: Фатхуллин Мифтахетдин

Рождение ребёнка
02.02.1919

Сын: Мифтахов Фарзи

Отец ребёнка: Фатхуллин Мифтахетдин

Рождение ребёнка
25.07.1924

Сын: Мифтахов Хайртдин

Отец ребёнка: Фатхуллин Мифтахетдин

Рождение ребёнка
1928

Сын: Мифтахутдинов Мавлетзян

Отец ребёнка: Фатхуллин Мифтахетдин

Смерть
1968

Мы используем куки для улучшения работы сайта.