Тимуршин Тахир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
Дата смерти2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимуршина Гульнурый
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимуршина Гульнурый
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимуршина Гульнурый
Смерть
2003