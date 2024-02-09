Тимуршин Тахир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимуршин Тахир

Тимуршин Тахир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимуршина Гульнурый

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимуршина Гульнурый

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимуршина Гульнурый

Смерть
2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close