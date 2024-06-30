Динмухамед Зайнулла улы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайнулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Динмухамедова) Зухра
Мать ребёнка: Гайша Садык кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гайша Садык кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гайша Садык кызы
Рождение ребёнка
1906
Сын: Динмухамедов Галим
Мать ребёнка: Гайша Садык кызы
Рождение ребёнка
1909
Сын: Динмухамедов Гариф
Мать ребёнка: Гайша Садык кызы
Рождение ребёнка
06.08.1915
Дочь: Мифтахова (Динмухамедова) Минлебика
Мать ребёнка: Гайша Садык кызы
Смерть
Неизвестно