Динмухамед Зайнулла улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Динмухамед Зайнулла улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайнулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Динмухамедова) Зухра

Мать ребёнка: Гайша Садык кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Динмухамедов Валиулла

Мать ребёнка: Гайша Садык кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Динмухамедов Бикмулла

Мать ребёнка: Гайша Садык кызы

Рождение ребёнка
1906

Сын: Динмухамедов Галим

Мать ребёнка: Гайша Садык кызы

Рождение ребёнка
1909

Сын: Динмухамедов Гариф

Мать ребёнка: Гайша Садык кызы

Рождение ребёнка
06.08.1915

Дочь: Мифтахова (Динмухамедова) Минлебика

Мать ребёнка: Гайша Садык кызы

Смерть
Неизвестно

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