Белкина (Медведева) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина (Медведева) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Александр

Мать: Медведева Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосова Кристина Александровна

Отец ребёнка: Белкин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белкин Роман Александрович

Отец ребёнка: Белкин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белкин Валерий Александрович

Отец ребёнка: Белкин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Александр

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