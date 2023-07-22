Белкина (Медведева) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медведев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосова Кристина Александровна
Отец ребёнка: Белкин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белкин Роман Александрович
Отец ребёнка: Белкин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белкин Валерий Александрович
Отец ребёнка: Белкин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белкин Александр