Нестеров Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеров Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Нестерова Валентина Павлиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова Оксана Анатольевна
Мать ребёнка: Нестерова Валентина Павлиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова Анастасия Анатольевна
Мать ребёнка: Нестерова Валентина Павлиновна
Бракосочетание
Неизвестно