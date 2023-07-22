Нестеров Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеров Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Медведева Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Нестерова Валентина Павлиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Оксана Анатольевна

Мать ребёнка: Нестерова Валентина Павлиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Анастасия Анатольевна

Мать ребёнка: Нестерова Валентина Павлиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Валентина Павлиновна