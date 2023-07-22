Нестерова (Смирнова) Валентина Павлиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Смирнова) Валентина Павлиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Нестеров Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Оксана Анатольевна

Отец ребёнка: Нестеров Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Анастасия Анатольевна

Отец ребёнка: Нестеров Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Анатолий

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