Нестерова (Смирнова) Валентина Павлиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеров Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Нестеров Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова Оксана Анатольевна
Отец ребёнка: Нестеров Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова Анастасия Анатольевна
Отец ребёнка: Нестеров Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестеров Анатолий