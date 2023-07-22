Нестеров Юрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Веденёв Анатолий
Рождение ребёнка
20.05.?
Дочь: Ахминеева Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Нестерова Антонида
Рождение ребёнка
13.06.?
Мать ребёнка: Нестерова Антонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: сын
Мать ребёнка: Нестерова Антонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нестерова Антонида