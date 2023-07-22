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Нестеров Юрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веденёв Анатолий

Мать: Медведева Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
20.05.?

Дочь: Ахминеева Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Нестерова Антонида

Рождение ребёнка
13.06.?

Сын: Нестеров Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Нестерова Антонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын

Мать ребёнка: Нестерова Антонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Валерий Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Антонида