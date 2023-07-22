Медведева (Нестерова) Елизавета Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нестеров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белкина Людмила
Отец ребёнка: Медведев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Лариса
Отец ребёнка: Медведев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Владимир
Отец ребёнка: Медведев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеров Юрий Анатольевич
Отец ребёнка: Веденёв Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеров Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шехирева Эльвира Анатольевна
Отец ребёнка: Веденёв Анатолий