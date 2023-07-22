Медведева (Нестерова) Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Нестерова) Елизавета Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нестеров Алексей

Мать: Нестерова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белкина Людмила

Отец ребёнка: Медведев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Лариса

Отец ребёнка: Медведев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Владимир

Отец ребёнка: Медведев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Веденёв Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шехирева Эльвира Анатольевна

Отец ребёнка: Веденёв Анатолий

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