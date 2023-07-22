Потапова (Медведева) Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медведев Александр
Рождение ребёнка
06.11.1991
Дочь: Корякова Елизавета Геннадьевна
Отец ребёнка: Потапов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Потапов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Полина Геннадьевна
Отец ребёнка: Потапов Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потапов Геннадий