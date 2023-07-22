Потапова (Медведева) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Медведева) Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Александр

Мать: Медведева Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
06.11.1991

Дочь: Корякова Елизавета Геннадьевна

Отец ребёнка: Потапов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Потапов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Полина Геннадьевна

Отец ребёнка: Потапов Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Геннадий

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