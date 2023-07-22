Корякова (Потапова) Елизавета Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корякова (Потапова) Елизавета Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1991

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1991

Отец: Потапов Геннадий

Мать: Потапова Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коряков Федор Евгеньевич

Отец ребёнка: Коряков Евгений Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коряков Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Коряков Евгений Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коряков Арсений Евгеньевич

Отец ребёнка: Коряков Евгений Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коряков Евгений Викторович