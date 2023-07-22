Корякова (Потапова) Елизавета Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1991
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1991
Отец: Потапов Геннадий
Мать: Потапова Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коряков Евгений Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коряков Евгений Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коряков Арсений Евгеньевич
Отец ребёнка: Коряков Евгений Викторович
Бракосочетание
Неизвестно