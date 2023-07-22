Белкин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосова Кристина Александровна

Мать ребёнка: Белкина Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белкин Роман Александрович

Мать ребёнка: Белкина Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белкин Валерий Александрович

Мать ребёнка: Белкина Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белкина Людмила

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