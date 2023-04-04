Франкенберг (Гадас) Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФранкенберг (Гадас) Роза

Франкенберг (Гадас) Роза

Место рождения

Умань, Черкаська область

Дата рождения

14.03.1928

Дата смерти

30.01.1985

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1928

Отец: Гадас Ихил (Ефим)

Мать: Гадас (Крейчман) Мария

Умань, Черкаська область
Развод
Неизвестно

Муж: Мацегора Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мацегора Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Франкенберг Артур Аронович

Работа или профессия
Неизвестно
Мастер по изготовлению шляп
Рождение ребёнка
19.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мацегора Александр

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
17.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Франкенберг Артур Аронович

Смерть
30.01.1985

Мы используем куки для улучшения работы сайта.