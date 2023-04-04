Франкенберг (Гадас) Роза
Место рождения
Дата рождения14.03.1928
Дата смерти30.01.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1928
Отец: Гадас Ихил (Ефим)
Мать: Гадас (Крейчман) Мария
Развод
Неизвестно
Муж: Мацегора Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мацегора Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мастер по изготовлению шляп
Рождение ребёнка
19.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мацегора Александр
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
17.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Франкенберг Артур Аронович
Смерть
30.01.1985