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Франкенберг Артур Аронович

Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

21.12.1920

Дата смерти

12.07.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

1887 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1920

Отец: Франкенберг Аарон

Мать: Франкенберг Фани

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
17.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Франкенберг Роза

Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Франкенберг Роза

Работа или профессия
Неизвестно
Товаровед
Смерть
12.07.1995
Днепр, Дніпропетровська область
Похороны
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область