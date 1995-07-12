Франкенберг Артур Аронович
Место рождения
Дата рождения21.12.1920
Дата смерти12.07.1995
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1920
Отец: Франкенберг Аарон
Мать: Франкенберг Фани
Рождение ребёнка
17.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Франкенберг Роза
Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Франкенберг Роза
Работа или профессия
Неизвестно
Товаровед
Смерть
12.07.1995
Похороны
Неизвестно