Гадас (Крейчман) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадас (Крейчман) Мария

Место рождения

Украина

Дата рождения

19.10.1907

Дата смерти

13.11.1965

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1928 г.р.
1929 г.р.
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1907

Отец: Крейчман Исай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1928

Дочь: Франкенберг (Гадас) Роза

Отец ребёнка: Гадас Ихил (Ефим)

Умань, Черкаська область
Рождение ребёнка
27.11.1929

Дочь: (Гадас) Клара

Отец ребёнка: Гадас Ихил (Ефим)

Рождение ребёнка
16.04.1947

Сын: Гадас Семен

Отец ребёнка: Гадас Ихил (Ефим)

Рождение ребёнка
13.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гадас Ихил (Ефим)

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.11.1965

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