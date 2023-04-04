Гадас (Крейчман) Мария
Место рожденияУкраина
Дата рождения19.10.1907
Дата смерти13.11.1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1907
Отец: Крейчман Исай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1928
Дочь: Франкенберг (Гадас) Роза
Отец ребёнка: Гадас Ихил (Ефим)
Умань, Черкаська область
Рождение ребёнка
27.11.1929
Дочь: (Гадас) Клара
Отец ребёнка: Гадас Ихил (Ефим)
Рождение ребёнка
16.04.1947
Сын: Гадас Семен
Отец ребёнка: Гадас Ихил (Ефим)
Рождение ребёнка
13.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гадас Ихил (Ефим)
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.11.1965