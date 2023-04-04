Гадас Семен
Место рожденияРоссия
Дата рождения16.04.1947
Дата смерти2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1947
Отец: Гадас Ихил (Ефим)
Мать: Гадас Мария
Россия
Рождение ребёнка
09.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
04.09.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Смерть
2021
Москва, город федерального значения Москва