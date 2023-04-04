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Гадас Семен

Место рождения

Россия

Дата рождения

16.04.1947

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1947

Отец: Гадас Ихил (Ефим)

Мать: Гадас Мария

Россия
Рождение ребёнка
09.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
04.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Смерть
2021
Москва, город федерального значения Москва